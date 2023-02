V Británii sa šíri tzv. bregret, pocit sklamania po brexite

Pre silné sneženie a vysoké riziko pádu lavín zakázali turistom stup do celého poľského Tatranského národného parku. Pokračujúce husté sneženie v kombinácii so silným vetrom zvýšilo riziko pádu lavín. Čítaj ďalej

Na poľskej strane Tatier aktuálne platí štvrtý lavínový stupeň na päťstupňovej škále. V horských oblastiach na juhu Poľska intenzívne sneží už od piatka.

Rýchlosť vetra v oblasti poľského Tatranského národného parku môže dosiahnuť až 100 kilometrov za hodinu a hĺbka snehu v niektorých lokalitách už presiahla 155 centimetrov.

Veľké lavínové nebezpečenstvo a 4. lavínový stupeň aktuálne platí aj na slovenskej strane Tatier, a to vo Vysokých a Západných Tatrách. Uviedla to v sobotu ráno na svojej webstránke slovenská Horská záchranná služba, ktorá zároveň zdôraznila, že momentálne túry do vysokohorského prostredia neodporúča. (TASR)