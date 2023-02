Pentagón hlási druhý čínsky špionážny balón nad Latinskou Amerikou

Lesné požiare, ktoré v Čile vypukli v dôsledku vlny horúčav, si vyžiadali už najmenej päť obetí na životoch a materiálne škody na nehnuteľnostiach i lesných porastoch. Väčšina požiarov vyčíňa v regióne Biobó a susednom Ñuble. Čítaj ďalej

Vlna horúčav, ktorá zasiahla Čile, bude v najbližších dňoch pokračovať, a to aj so silným vetrom, čo by mohlo boj s lesnými požiarmi ešte viac skomplikovať.

Prezident Gabriel Boric v piatok prerušil svoju dovolenku, aby mohol odcestovať do postihnutých oblastí. Pred novinármi pritom uviedol, že existujú "dôkazy", že niektoré z požiarov boli spôsobené nepovoleným vypaľovaním porastov.

AP doplnila, že požiare mali za následok aj odklad očakávaného oznámenia verdiktu súdnych znalcov, ktorí mali zverejniť príčinu smrti čilského básnika a nositeľa Nobelovej ceny Pabla Nerudu.

Skupina miestnych i zahraničných expertov mala vyjadriť svoje stanovisko k hypotézam, že Neruda zomrel na komplikácie spôsobené rakovinou prostaty, alebo že bol otrávený.

AFP spresnila, že odklad súvisí s tým, že lekár, ktorý mal na starosti predloženie záverov správy, sa nemohol pripojiť na internet, pretože sa nachádza v regióne zasiahnutom lesnými požiarmi, uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti. (TASR)