Gröhling upozornil na vyradenie definície segregácie zo školského zákona

Vzťah Čechov k Slovensku je ústretový, i keď sa v názoroch môžeme rozchádzať, tvrdí novozvolený český prezident. Pavel dodal, že užšia spolupráca so slovenskou prezidentkou Čaputovou by ho potešila.

Dúfa v spoluprácu

"Myslím si, že by taký druh vzťahu medzi našimi krajinami bol určite na prospech nielen našich krajín, ale možno aj regiónu," povedal Pavel. Zuzanu Čaputovú vníma v mnohých ohľadoch ako inšpiráciu.

O témach, ktoré by chceli spoločne presadzovať, zatiaľ nehovorili. Stretli sa len nakrátko v Pavlovom volebnom štábe, kam mu Čaputová prišla osobne zagratulovať. Podľa nového českého prezidenta konkrétne formy spolupráce zatiaľ takisto nerozoberali. "Verím, že na to bude príležitosť na nadchádzajúcej návšteve Slovenska," načrtol jednu z tém svojej prvej zahraničnej cesty. Chcel by ju uskutočniť v týždni po svojej inaugurácii, ktorá bude 9. marca.

Nie sme zahladení do seba

Pavel nesúhlasí s názorom, že by sa Česká republika o Slovensko až tak nezaujímala. V rozhovore pre TASR to v januári povedal bývalý český premiér Petr Pithart. "My sme taká čudná krajina zahľadená do seba," vyhlásil s tým, že podobný postoj majú Česi podľa neho ku všetkým susedným štátom.

"Ja by som ten názor úplne nezdieľal, hoci si Petra Pitharta a jeho názory veľmi vážim," povedal v reakcii Pavel. Na základe mnohých stretnutí s občanmi Česka sa domnieva, že to tak nie je. "Myslím si, že vo všeobecnosti je ten vzťah Čechov k Slovensku veľmi ústretový. Nakoniec, aj praktická úroveň našich vzťahov to odráža," myslí si nový český prezident.

Pripomína však, že sa v niektorých veciach môžu štáty názorovo rozchádzať. "Napríklad vo vzťahu k podpore Ukrajiny alebo vo vzťahu k Rusku sa ukazuje, že na Slovensku sa tie názory trochu líšia od tých v Českej republike, čo ale nepovažujem za nič zásadné," vysvetlil Pavel.

Zdôraznil, že Česko a Slovensku sú si "bez akýchkoľvek zveličení" najbližšie jazykovo, kultúrne aj historicky. Pre budúcnosť vzájomných vzťahov bude podľa neho dôležité, aby zostali v otvorenej a pragmatickej rovine. "Na tom by sme mali pracovať aj naďalej," uzavrel zvolený prezident.

