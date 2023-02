Prokurátor podal obžalobu na Kočnera v kauze Five Star Residence

Dôležité

Ján Budaj podľa vlastných slov spoluprácu ŠtB síce sľúbil, ale nikdy ju nevykonával a konal proti režimu. Dôkazom sú údaje zo zväzkov a skúmania historikov, vyhlásil. Z funkcie ministra životného prostredia odísť neplánuje. Čítaj ďalej

Ján Budaj na tlačovej konferencii k najnovšej dokumentácii z roku 1979 povedal, že bola dôvodom, prečo pred 32 rokmi odišiel z vedenia VPN. Žiada, aby mu dokumenty sprístupnili.

"Vtedy ma s obsahom zväzku neoboznámili, ale odborníci jasne hovoria, že sa nedá dokázať, že by som udával ľudí a podával správy o ich činnosti. Ďalšie dokumenty sú správy o mojej osobe. To znamená, že ja som bol vypočúvaný. Spoluprácu som ŠtB sľúbil, ale nikdy som ju nevykonával a konal som proti režimu. Dôstojník ŠtB v nich konštatoval, že Budaj podvádza a preto navrhol ukončenie spolupráce na dobu päť rokov. To bolo v roku 1984," vyhlásil Budaj.

Budaj autentickosť spisu nespochybňuje, podotýka však, že bol vyše tridsať rokov mimo legálnych archívov. Bližšie sa k nemu chce vyjadriť po tom, ako mu bude schválený prístup k zväzku.

Budaj ďalej povedal, že samotný zväzok o ňom založili nelegálnym spôsobom, na čo neskôr doplatil jeden z dôstojníkov núteným odchodom. Podľa neho "eštébáci" len predstierali, že v Budajovej osobe majú spolupracujúceho agenta.

