Počet cestujúcich vo vlakoch národného dopravcu vlani presiahol 67 miliónov

Británia a Európska únia uzavreli dohodu, ktorá by mohla viesť k ukončeniu sporov ohľadom Severného Írska po brexite. Brusel súhlasil s návrhom, ktorý by ukončil kontroly tovarov smerujúcich na severoírsky trh. Čítaj ďalej

Únia tiež prvýkrát pripustila, že Európsky súdny dvor by mohol rozhodovať o otázkach týkajúcich sa britskej provincie len v prípade, že by mu prípad postúpili samotné severoírske súdy. Informoval o tom web denníka The Times.

Colnú časť britsko-únijnej dohody chceli vyjednávači verejne predstaviť už v decembri, no na poslednú chvíľu oznámenie zrušili Podľa jedného zo zdrojov sa Európska únia obávala, že by premiér Rishi Sunak nepresadil celý balík u severoírskej Demokratickej unionistickej strany ani u stúpencov brexitu vo vlastnej Konzervatívnej strane.

Londýnsky zdroj uviedol, že Sunak chcel mať celú dohodu pripravenú na podpis, namiesto toho, aby ju oznamoval po častiach.

Podľa oboch zdrojov museli obe strany ustupovať zo svojich požiadaviek. Colná dohoda v mnohom vychádza z britského návrhu. Tovar pre severoírsky trh nebude kontrolovaný, tovar určený na ďalší vývoz prejde colnou kontrolou v prístavoch v Severnom Írsku, opisuje dohoda The Times.

Británia a Únia budú navyše zdieľať údaje o pohybe prepravcov.

Rozhovory o severoírskom protokole, teda o tej časti brexitovej dohody, ktorá hovorí o kontrolách tovaru medzi Severným Írskom a zvyškom Británie, boli po sedemmesačnej pauze obnovené vlani v októbri. Šéf britskej diplomacie James Cleverly na začiatku roka uviedol, že rokovania postupujú pomerne rýchlo.

Británia formálne opustila Úniu pred takmer tromi rokmi. Urobila tak na základe dohody, ktorá ošetruje aj kľúčovú výzvu v podobe zachovania voľného režimu na hranici Severného Írska s Írskou republikou, z ktorej sa v dôsledku brexitu stala hranica Európskej únie.

Nakoniec sa Londýn a Brusel dohodli, že na uvedenú časť Spojeného kráľovstva sa budú naďalej vzťahovať pravidlá jednotného trhu únie, zatiaľ čo kontroly tovaru budú prebiehať pri jeho ceste medzi regiónom a zvyškom Británie. (ČTK)