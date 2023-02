Začala sa schôdza parlamentu, jej program má viac ako sto bodov

Boris Kollár otvoril 83. schôdzu parlamentu. Jej program má viac ako sto bodov. V úvode rokovania majú poslanci odhlasovať štyri novely zákonov.

Poslanci by sa mali venovať aj viacerým návrhom, ktoré vetovala prezidentka Čaputová. Medzi nimi napríklad zákonu o ochrane ovzdušia či novele cestného zákona. Na opätovné prerokovanie vrátila aj zákon o dani z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti eustream sadzbou šesttisíc eur za kilometer.

Na programe je aj novela ústavy z dielne Petra Pčolinského. Týka sa skrátenia volebného obdobia parlamentu, ráta aj s možnosťou referenda k tejto otázke. Čaká ich tiež vládna novela zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Poslanci z OĽaNO zas navrhli odmenu za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu či zníženie kvóra pri miestnom referende.

V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva navrhujú tiež znížiť započítanie prednostných hlasov vo voľbách do parlamentu a vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch percent na jedno percento, legislatívne upraviť prezidentské voľby poštou či zabezpečiť distribúciu zoznamu kandidátov do domácností aj vo voľbách do orgánov samosprávy.

Definitívne by mali na tejto schôdzi poslanci rozhodnúť aj o novele zákona o energetike či o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V druhom čítaní je aj novela zákona o integrovanom záchrannom systéme. Ráta s posilnením pôsobnosti ministerstva vnútra na strategickej úrovni riadenia a koordinácie jednotlivých zložiek. Policajný zbor by sa mal začleniť medzi základné záchranné zložky tohto systému. Novela by mala umožniť vznik integrovaných bezpečnostných centier. (TASR)