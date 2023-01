Počet obetí útoku na mešitu v pakistanskom Péšávare vzrástol na 88

Západné tanky môžu Kyjevu pomôcť, experti však varujú aj pred možnými rizikami. Situáciu analyzovala britská stanica BBC. Ak západné krajiny svoje sľuby naplnia, ukrajinské ozbrojené zložky by mohlo posilniť viac než sto tankov. Čítaj ďalej

Ukrajinská vláda tvrdí, že by potrebovala približne tristo nových tankov, aby dokázala vytlačiť Rusov z okupovaných území Ukrajiny.

BBC upozornila, že výcvik ukrajinských posádok na používanie a údržbu tankov západnej výroby si vyžiada minimálne niekoľko týždňov až mesiacov.

Ben Barry z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie pre BBC povedal, že západné tanky významne zasiahnu do diania na bojiskách. Tento bývalý dôstojník britskej armády však varoval, že doposiaľ prisľúbené počty tankov zrejme nebudú mať taký význam, aby mohli rozhodnúť vojnu v prospech Ukrajiny.

Experti poukazujú, že v modernej vojne majú tanky kľúčový význam pri vedení ofenzívnych operácií, pri ktorých je potrebné rýchlo prelomiť nepriateľské línie, využiť mobilnú palebnú silu a obsadiť územie. Aby však mohli pôsobiť efektívne, potrebujú aj náležitú podporu a súčinnosť delostrelectva a pechoty.

Bývalý plukovník tankového pluku britskej armády Hamish de Bretton-Gordon pre BBC poukázal na to, že rozsiahlejšiu ofenzívnu operáciu je potrebných minimálne 70 tankov. Viac než sto prisľúbených západných bojových tankov by preto podľa neho mohlo výrazne zasiahnuť do diania na bojiskách.

Nemecko minulý týždeň oznámilo, že Ukrajine dodá 14 tankov Leopard 2, a povolilo ich dodávky pre Ukrajinu aj iným krajinám, napríklad Poľsku či Nórsku. Spojené štáty následne avizovali dodávku 31 tankov Abrams. Viac než 70 tankov chce Ukrajine poskytnúť Poľsko: z toho 14 Leopardov 2 a 60 modernizovaných tankov PT-91.

Británia posiela Ukrajine 14 tankov typu Challenger 2, 30 samohybných delostreleckých húfnic a obrnené vozidlá na prevoz vojakov.

Challenger 2, Leopard 2 a M1 Abrams dokážu dosiahnuť rýchlosť viac než 40 kilometrov za hodinu v náročnom teréne, čo je viac, než väčšina tankov ruskej výroby, uvádza BBC. Takisto sú približne o 20 ton ťažšie. Dodatočný pancier im poskytuje lepšiu ochranu, tiež však spôsobuje, že tanky môžu byť priťažké na prekonanie niektorých provizórnych mostov.

De Bretton Gordon za jednu z najväčších výhod západných tankov označil ich schopnosť bojovať v noci. Zariadenia na nočné videnie a termografické kamery patria totiž k ich štandardnej výbave.

Pre účinné nasadenie západných tankov však bude najdôležitejšia logistika, teda zaistenie dostatočných dodávok paliva, munície, náhradných dielov a potrebných opráv a údržby. Ukrajina sa bude musieť zároveň postarať o svoje staršie tanky sovietskej výroby aj o čoraz rôznorodejší arzenál zbraní dodávaných západnými spojencami.

BBC v tejto súvislosti pripomína, že napríklad britské tanky Challenger 2 nepoužívajú rovnakú muníciu, ako americké abramsy alebo nemecké leopardy. Tanky Abrams majú tiež komplikovanejšie motory a spotrebujú dvakrát viac paliva než leopardy.

Dejiny podľa BBC potvrdzujú, že samotné tanky bitky nevyhrávajú. Briti napríklad v novembri 1917 použili stovky tankov v bitke pri Cambrai a napriek počiatočným úspechom sa im nepodarilo dosiahnuť prelom v boji proti Nemcom. (TASR)