Donovaly uzatvorili pre kamióny, dôvodom je husté sneženie

Na Moste SNP v Bratislave znížili pre autá maximálnu povolenú rýchlosť na 50 kilometrov za hodinu. Zmena súvisí s plánovanou opravou, keďže mimoriadna prehliadka odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Čítaj ďalej

Magistrát ubezpečil, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.

"Zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na Moste SNP zo 60 na 50 km/h vstúpilo do platnosti od 10. januára. Pred vstupom na Most SNP z oboch strán bolo upravené dopravné značenie," uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Samotná oprava porušení zvarov si podľa magistrátu vyžiada dlhší časový úsek. Nepredpokladá, že by sa to podarilo v priebehu jedného roka. "Zrealizujeme opravu v rozsahu, ako nám to umožnia finančné prostriedky," odpovedala Schmucková. (TASR)