Polícia objavila v rakúskej opustenej vínnej pivnici rodinu so šiestimi deťmi

Ruský pohrebný priemysel zažíva neobvyklý rast. Prispievajú k tomu úmrtia v armáde v dôsledku invázie na Ukrajinu aj stále vysoký počet obetí covidu. Na cintorínoch je čoraz menej miesta. Čítaj ďalej

Investigatívny spravodajský web The Insider hovoril so zamestnancami pohrebných ústavov aj krematórií, ktorí potvrdili vysoký dopyt ako zo strany zákazníkov, tak od tých, ktorí by sa chceli zaškoliť a sami začať tieto služby poskytovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Máme naozaj veľa práce," povedal napríklad Boris Jakušin, majiteľ krematória v treťom najväčšom ruskom meste Novosibirsku.

Ruské ministerstvo obrany pri zatiaľ poslednej aktualizácii obetí vojny na Ukrajine v septembri minulého roka uviedlo, že pri "špeciálnej operácii", ako Rusko svoju inváziu do susedného štátu označuje, zomrelo 6000 ruských vojakov.

Analýza nezávislých médií opierajúca sa o údaje z otvorených zdrojov tento mesiac stanovila počet obetí na viac ako dvojnásobok.

"Prudký nárast dopytu začal počas pandémie," povedal Dmitrij Jevsikov, pohrebný zriaďovateľ a odborník na vybavenie krematórií na Ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym.

Boris Jakušin uviedol, že telá vojakov zabitých na Ukrajine sa do Ruska vracajú pred mesto Rostov na Done na juhu krajiny. Mesto je podľa jeho slov natoľko zahltené, že stavajú nové krematórium, ktoré bude podľa jeho predpovedí ďalšie dva až tri roky zaneprázdnené.

Tiež Jevsikov povedal, že počet krematórií v Rusku exponenciálne narastá, pretože 33 krematórií, ktoré v tejto krajine teraz fungujú, nie je schopných naplniť stúpajúci dopyt.

Jedno z miest posledného odpočinku pre zabitých vojakov bolo zistené v dedine Bakinskaja, ktorá leží 250 kilometrov južne od Rostova na Done. The New York Times tento týždeň informoval, že sa cintorín v dedine Bakinskaja za posledné dva mesiace sedemnásobne zväčšil.

Pochovaní sú tam aj príslušníci ruskej Wagnerovej skupiny; potvrdil to jej zakladateľ Jevgenij Prigožin, podľa ktorého už došiel priestor na pôvodnom cintoríne o 18 kilometrov ďalej na západ. (ČTK)