Izrael vykonal nálety na pásmo Gazy v reakcii na raketový útok

Schengen neprežije, ak nebudú obnovené dublinské nariadenia, povedal holandský premiér Mark Rutte a dúfa, že sa lídri EÚ na mimoriadnom summite vo februári dohodnú na prísnejšej migračnej politike. Čítaj ďalej

Rutte počas stretnutia s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom vo Viedni vyhlásil, že požaduje obnovenie registrácie migrantov na vonkajších hraniciach EÚ, ako to stanovujú tzv. dublinské nariadenia.

Dublinský systém umožňuje vrátenie migrantov do prvej krajiny vstupu do EÚ. Tieto pravidlá vytvárajú najväčší tlak na Grécko, Taliansko, Španielsko a Maltu, cez ktorých územie prichádza do EÚ väčšina migrantov, vysvetľuje DPA.

Nehammer po stretnutí s holandským premiérom znovu vyzval EÚ, aby pomohla s ochranou vonkajších hraníc Únie, napríklad tak, že pomôže Bulharsku so zabezpečením hraníc.

Dodal, že hraničné kontroly, ktoré sú v súčasnosti zavedené medzi Nemeckom, Rakúskom, Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom ukazujú, že Schengen zlyháva.

Rakúsky kancelár dúfa, že na mimoriadnom summite EÚ, ktorý sa uskutoční 9. a 10. februára, budú úprimne posúdené problémy s migráciou a budú vyvodené príslušné závery. (TASR)