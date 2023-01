Americká armáda zabila predstaviteľa Islamského štátu v Somálsku

Súd v New Yorku uznal vinným muža uzbeckého pôvodu zo spáchania teroristického útoku na Manhattane, pri ktorom na Halloween v roku 2017 zahynuli ôsmi ľudia a ďalší 12 utrpeli zranenia. Útočníkovi hrozí trest smrti. Čítaj ďalej

Prihlásil s Islamskému štátu

Útočník Sajfulla Saipov (34) bol uznaný vinným zo spáchania série zločinov vrátane osemnásobnej vraždy a podpory zahraničnej teroristickej skupiny. Muž tvrdí, že konal v mene extrémistickej organizácie Islamský štát.

Súd bude v najbližších dňoch na základe skúmania dôkazov rozhodovať, či útočníkovi udelí trest smrti alebo doživotný trest odňatia slobody. Podľa agentúry AP je však veľmi nepravdepodobné, že by newyorský súd pristúpil k trestu smrti.

Vrážal autom do ľudí

K predmetnému útoku došlo 31. októbra 2017 neďaleko newyorského Svetového obchodného centra. Páchateľ prenajatým pick-upom vrážal do ľudí na cyklistickej ceste, až kým ho po vyše kilometri nezastavil náraz do školského autobusu. Saipov sa potom pokúsil ujsť a zastavil ho až policajt, ktorý ho postrelil do brucha.

Išlo o najkrvavejší teroristický čin v New Yorku od útoku al-Káidy na budovy Svetového obchodného centra z 11. septembra 2001.

Podľa amerických médií je proces so Saipovom vôbec prvým konaním pred americkým federálnym súdom za úradovania prezidenta Joea Bidena, v ktorom žiada prokuratúra pre obžalovaného trest smrti.

Samotný Biden je odporcom trestu smrti a jeho administratíva v roku 2021 zaviedla moratórium na výkon popráv pre trestancov odsúdených federálnymi súdmi. Väčšinu popráv v USA vykonávajú úrady jednotlivých štátov, a nie federálna vláda.

