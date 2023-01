Biden vyzval Kongres, aby urýchlene prijal zákon zakazujúci strelné zbrane

Nemecká armáda vlastní 320 tankov Leopard 2. Všetky sú zo sérií A5, A6 a A7, no sú v rôznom stave, stupni opravy alebo pripravenosti na nasadenie, potvrdila hovorkyňa rezortu, no neuviedla koľko z nich by bolo pripravených do boja. Čítaj ďalej

Nemecká armáda už pritom podľa nej nevlastní staršie tanky Leopard 1 ani modely Leopard 2 zo série A4. Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall okrem toho minulý týždeň informovala, že má na sklade 139 Leopardov, no z nich len 29 tankov Leopard 2 by mohlo byť pripravených do boja na jar tohto roku. Týchto 29 tankov je pritom navyše v rámci výmeny prisľúbených iným krajinám. Zvyšok zásob by si podľa spoločnosti vyžadoval dlhší čas na prípravu. V utorok hovorca Rheinmetallu pre CNN spresnil, že zo zvyšku zásob - 88 tankov Leopard 1 - by mohlo byť niekoľko doručených asi za deväť mesiacov a zvyšok za rok. Ďalší nemecký výrobca zbraní, FFG, má v zásobe 99 Leopardov, no len staršiu sériu Leopard 1, uviedol hovorca spoločnosti pre CNN. (SITA)