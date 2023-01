Fínsko musí zvážiť vstup do NATO bez Švédska, myslí si fínsky minister

Nemecký strojársky koncern Rheinmetall by mohol dodať Ukrajine 139 bojových tankov Leopard. Kancelár Scholz sa zatiaľ bráni dodávke tankov aj tomu, aby ich Ukrajine dodali iné krajiny, dostáva sa však pod tlak niektorých spojencov. Čítaj ďalej

Rheinmetall by mohol dodať 29 tankov Leopard 2A4 do mája a ďalších 22 rovnakého modelu koncom roka 2023 alebo začiatkom roku 2024, uviedol hovorca spoločnosti. (The Guardian)