V Číne si už nezahrajú World of Warcraft, pre nezhody odchádza z trhu

V Číne prestala fungovať počítačová hra World of Warcraft. Sú za tým nezhody americkej vývojárskej firmy Blizzard a jej čínskeho partnera Neteasa. Hra z fantazijného stredovekého sveta bola na tamojšom trhu k dispozícii od roku 2008.

Podľa americkej strany zostanú profily hráčov uložené pre prípadné spustenie po urovnaní sporu v budúcnosti.

V hre spolu jednotliví užívatelia súperia aj spolupracujú a v krajinách, kde je cenzúra, ju niektorí užívatelia používajú na komunikáciu o problematických témach. V Číne prestala hra fungovať o polnoci na pondelok miestneho času (pondelok 17.00 h SEČ).

V súlade s čínskymi zákonmi musel mať Blizzard lokálneho partnera. Vlani v novembri však obe firmy oznámili, že diskusie o predĺžení zmluvy sa skončili neúspechom.

Čínska pobočka amerického vývojára minulý týždeň požiadala o šesťmesačný odklad vypnutia. Čínska strana to odmietla, pretože Blizzard podľa nej rokoval aj s ďalšími partnermi. Americká firma to nepopiera a uvádza, že hľadá partnera, s ktorým by "zdieľala hodnoty".

Čínska sociálna sieť Weibo sa plní smutnými príspevkami čínskych fanúšikov hry, ktorých boli v krajine milióny. Zároveň s najznámejšou hrou WoW zmiznú z čínskeho trhu aj ďalšie produkty rovnakej firmy: Overwatch, Diablo III alebo Hearthstone.

"Nebola to len hra. Boli to aj spomienky na mladosť celej jednej generácie, "napísal jeden z užívateľov. Iný napísal len "To je koniec" a pripojil množstvo plačúcich emotikonov.

"Obe firmy si vzali hráčov ako rukojemníkov," myslí si 32-ročný pán Wu. Priznáva, že hral WoW asi desať rokov aj tri hodiny denne. "Nevenoval som dosť času manželke. Keď teraz WoW zmizne, tak mi snáď odpustí, "povedal AFP. (ČTK)