V Maďarsku sa začali celoštátne štrajkové dni, potrvajú týždeň

"Zásadne odmietam snahu prekrucovať moje výroky, ktoré zazneli počas včerajšej debaty", napísal na twitteri. "Nikdy som článok 5, teda kolektívnu obranu NATO, nespochybnil. Len som si nechcel ani predstaviť, že by mohlo dôjsť k tretej svetovej vojne," bránil sa bývalý český premiér. Zopakoval, že politici sa musia usilovať o mier a snažiť sa zabrániť vojne.

