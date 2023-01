Apple plánuje výrazné zvýšenie produkcie v Indii

Export nórskeho plynu prostredníctvom plynovodov vzrástol v minulom roku o vyše tri percentá, keď krajina zvýšila vývoz suroviny s cieľom pomôcť nahradiť výpadky ruského plynu. Rekord spred piatich rokov sa jej však prelomiť nepodarilo. Čítaj ďalej

Ako spoločnosť Gassco uviedla, v roku 2022 vyviezlo Nórsko prostredníctvom siete plynovodov celkovo 116,9 miliardy kubických metrov plynu. Oproti roku 2021 to znamená rast o 3,3 percentá. V roku 2021 dodávky plynu predstavovali 113,2 miliardy m3 a v roku 2020 zhruba 107 miliárd m3.

Objem dodávok za minulý rok bol tak druhý najvyšší v histórii záznamov. Rekord dosiahol export nórskeho plynu plynovodmi v roku 2017, keď objem dodávok dosiahol 117,4 miliardy m3.

"Vojna na Ukrajine zvýšila dopyt po stabilných a dôveryhodných dodávkach zemného plynu a produkcia v Nórsku je kľúčová na zabezpečenie energetických potrieb Európy," povedal šéf Gassco Frode Leversund.

Nórsko primárne dodáva plyn plynovodmi do terminálov v Británii, Nemecku, vo Francúzsku a v Belgicku. Koncom minulého roka bol sprevádzkovaný nový plynovod prepravujúci surovinu z Nórska cez Dánsko do Poľska.

Dodávky do Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, vzrástli vlani o 11 percent a do Francúzska o 4,7 percent. Naopak, dodávky do Británie klesli, a to o 11,7 percent, dodala spoločnosť Gassco. (TASR)