Novozélandským premiérom bude Chris Hipkins, strana si ho zvolila jednohlasne

Personálny šéf Bieleho domu Ron Klain sa chystá v priebehu najbližších týždňov rezignovať. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník New York Times. Bola by to prvá významná personálna zmena v Bidenovom tíme od nástupu do funkcie. Čítaj ďalej

Klainov odchod sa podľa jeho spolupracovníkov pripravuje od novembra a v súčasnosti sa hľadá jeho nástupca. Oficiálne oznámenie podľa New York Times pravdepodobne príde po Bidenovom prejave o stave únie, ktorý prednesie 7. februára. Šesťdesiatjedenročný Klain s Bidenom spolupracuje už viac ako 30 rokov. Pomáhal mu s kampaňou už v roku 1987, keď sa vtedajší senátor Biden prvýkrát uchádzal o demokratickú nomináciu do prezidentských volieb. V 90. rokoch Klain viedol kanceláriu vtedajšieho viceprezidenta Ala Gorea. Na rovnakej pozícii pracoval aj v čase, keď bol Biden viceprezidentom Baracka Obamu. Klain pomohol Bidenovi s viacerými zásadnými projektmi a legislatívnymi bitkami, píše New York Times. Vymenúva plán na obnovu ekonomiky po pandémii covidu-19, s opozíciou vyrokovanej investície do infraštruktúry alebo najväčší súbor investícií v dejinách Spojených štátov smerujúcich do ochrany životného prostredia. (ČTK)