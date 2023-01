V Sydney zatvorili dve pláže, žraloky zabili delfína

V Sydney zatvorili dve pláže, keď na plytčine dva žraloky zabili delfína. Plavčíci sa rozhodli urýchlene vypratať pláž. Situáciu monitorovali pomocou dronov, ktoré majú bežne k dispozícii na dohľad nad plavcami.

Žraloky na delfína zaútočili okolo siedmej hodiny ráno miestneho času (piatok 21.00 h SEČ). Na pláži boli vtedy stovky ľudí a mal sa tam konať festival surferov.

Delfín bol zranený a uhynul

Plavci videli zraneného delfína, ktorý mal na tele najmenej päť uhryznutí a plával kúsok od brehu, kde neskôr uhynul. Svedkovia uviedli, že jeden zo žralokov meral najmenej tri metre.

"Asi 20 metrov od pláže som videla delfína, ako pláva na boku a vedľa neho bol tieň. Keď som sa otočila, videla som asi trojmetrového žraloka belavého. Ten sa na mňa ale ani nepozrel, išiel po delfínovi, "povedala stanici Nine Network Emily Petterssonová.

Žraloky vycítia slabého jedinca

Delfín bol možno už pred útokom chorý alebo oslabený, uviedla Jools Farrellová z austrálskej organizácie na ochranu delfínov.

To by podľa nej vysvetľovalo, prečo sa delfín tak priblížil k pobrežiu. "Žralokov je v oblasti naozaj veľa a ak sa tu objaví delfín, ktorému nie je dobre, tak ich to priláka, pretože to cítia," dodala Farrellová.

Útoky žralokov na ľudí sú pri pobreží v okolí Sydney ojedinelé. Vlani vo februári tam jeden muž zomrel po napadnutí žralokom, bol to prvý takýto prípad od roku 1963.

(ČTK)