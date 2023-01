Brazílsky prezident vyslal do Amazónie inšpekčné tímy

Ukrajina by sa nemala fixovať na to, aby za každú cenu udržala Bachmut. Namiesto toho by sa mala sústrediť na prípravu veľkej protiofenzívy. Pod podmienkou anonymity to uviedol vysokopostavený predstaviteľ Bidenovej administratívy. Čítaj ďalej

Priemyselné mesto Bachmut, ktoré ukrajinská armáda bráni proti takmer nepretržitým ruským útokom, je v súčasnosti hlavným epicentrom bojov na východnej Ukrajine. Ťažké boje, v ktorých obe strany zaznamenávajú veľké straty, tam prebiehajú už od vlaňajšieho augusta. Bachmut sa pre Ukrajincov stal symbolom odporu voči ruskej agresii a v decembri ho osobne navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, krátko predtým, ako sa vydal na návštevu Washingtonu. Popredný predstaviteľ Bidenovej administratívy však v piatok vyhlásil, že zameranie sa na obranu Bachmutu zdržiava Ukrajinu od dôležitejšej úlohy: prípravy očakávanej jarnej ofenzívy na juhu krajiny, ktorá by mohla priniesť veľké územné zisky na úkor ruských okupačných síl. Americký predstaviteľ to povedal novinárom pod podmienkou, že zachovajú jeho anonymitu a nebudú jeho slová presne citovať. Varoval, že v bojoch o Bachmut hrá čas v prospech Ruska, vzhľadom na jeho veľké delostrelecké aj ľudské kapacity. Ovládnutie Bachmutu Ruskom by podľa uvedeného predstaviteľa neznamenalo žiaden zvrat vo vojne, pretože ukrajinské sily by sa mohli stiahnuť na iné, dobre bránené pozície. Ukrajinská armáda by preto podľa neho nemala ďalej obetovať veľké množstvá vojakov a munície na taký strategicky nedôležitý cieľ, akým je Bachmut. Spojené štáty namiesto toho odporúčajú ukrajinskej armáde, aby svoje sily odtiaľ stiahla a umožnila ich preskupenie a prezbrojenie. Tieto jednotky by potom mohli absolvovať výcvikové programy vedené Spojenými štátmi a následne - vybavené modernými a ťažkými zbraňami - by mohli spustiť ofenzívu na juhu Ukrajiny, uviedol citovaný americký predstaviteľ. Varoval pritom, že Ukrajinci možno nedisponujú dostatočnými kapacitami na to, aby sa pokúšali udržať Bachmut a zároveň pracovali na príprave ofenzívy, ktorá by im mohla priniesť strategické zisky. Moderné západné zbrane potrebné pre takúto protiofenzívu už začínajú prichádzať na Ukrajinu: len v priebehu tohto týždňa to boli stovky obrnených vozidiel určených pre mobilné útočné jednotky, uviedol podľa agentúry AFP nemenovaný predstaviteľ Bidenovej administratívy. (TASR)