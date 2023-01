Microsoft plánuje zrušiť tisícky pracovných miest naprieč viacerými divíziami. Prepúšťanie v americkom technologickom sektore oznámili v poslednom období aj Amazon a Meta reagujúc na nepriaznivý vývoj svetovej ekonomiky.

Reuters sa odvolal na správu britského portálu Sky News, ktorý uviedol, že americký koncern plánuje prepustiť približne 5 percent pracovnej sily.

To by znamenalo zhruba 11-tisíc pracovných miest. Ďalšie médiá informovali, že k prepúšťaniu by malo dôjsť vo viacerých divíziách, pričom redukcii čelí aj oblasť ľudských zdrojov.

Microsoft je pod tlakom najmä pre svoju cloudovú divíziu Azure, ktorá v ostatnom kvartáli zaznamenala spomalenie rastu tržieb. V 1. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, ktorý sa skončil v septembri, sa tempo rastu tržieb divízie spomalilo na 35 percent a zaostalo za očakávaniami trhov. Navyše, Microsoft počíta s tým, že tempo rastu tržieb Azure sa bude spomaľovať aj v ďalších kvartáloch. (TASR)