Saudská Arábia chce znížiť svoju závislosť od príjmov z ropy

V lekárňach chýbajú najmä antibiotiká, lieky proti bolesti či lieky pre deti, informovala Slovenská lekárska komora. Dôvodom je vyššia chorobnosť aj nedostatok liečiv. Čítaj ďalej

"Čo v súčasnosti najviac rezonuje sú lieky, ktoré obsahujú antibiotiká, lieky proti bolesti, proti zápalu a najmä lieky, ktoré sú určené pre najmenšie deti. To znamená liekové formy, ako sú suspenzie, sirupy alebo čapíky," priblížila viceprezidentka Miroslava Snopková.

Príčinou je podľa SLeK zhoda viacerých okolností. "Na jednej strane je obdobie v roku, keď je najvyššia chorobnosť a prudko stúpajú respiračné ochorenia. Tie sa týkajú najčastejšie zraniteľnej populácie, čiže aj malých detí. Zároveň chýbajú niektoré liečivá, ktoré sa používajú na výrobu týchto liekov," vysvetlila viceprezidentka.

Zdôraznila, že problém s nedostatkom evidujú aj iné krajiny, a to vo všetkých skupinách liekov. "Či už sú to lieky na tráviaci systém, nervový systém, hormonálny systém a tak ďalej," ozrejmila.

Do istej miery by sa podľa Snopkovej situácia mohla stabilizovať s príchodom lepšieho počasia. "To pomáha zabraňovať šíreniu respiračných ochorení. To je jeden faktor, ktorý by mohol prispieť k tomu, že situácia sa zastabilizuje, ale z pohľadu, že nebude dopyt zo strany spotrebiteľa," priblížila.

Samotnú situáciu na trhu je podľa nej ťažko predpovedať. "My vychádzame z toho, aké informácie máme od výrobcov a nedá sa to paušalizovať, že by sme povedali, že sa to zlepší o mesiac, o dva," dodala. (TASR)