Nositeľku Nobelovej ceny Ressovú zbavil filipínsky súd obvinení z daňových únikov

Ruský prezident by dnes mohol ohlásiť novú vlnu mobilizácie, píše Inštitút pre štúdium vojny. Stať by sa to mohlo počas jeho prejavu k 80. výročiu ukončenia blokády Leningradu počas druhej svetovej vojny.

„Putin rád používa symbolické dátumy na prejavy k obyvateľom Ruska a časť ruských blogerov podporujúcich vojnu poznamenala, že využije túto príležitosť na vyhlásenie mobilizácie alebo vojny proti Ukrajine," konštatoval ISW. Ukrajinská vojenská spravodajská služba sa nedávno vyjadrila, že Rusko pre vojnu na Ukrajine plánuje v novej vlne zmobilizovať 500-tisíc odvedencov. Informuje o tom web Kyiv Independent.