Bývalá koalícia neberie predčasné voľby vážne, tvrdí Fico

Nový priemyselný plánu ma z EÚ spraviť svetového lídra v oblasti zelených technológií a inovácií, uviedla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Čítaj ďalej

Konkurenčná výhoda

Európska komisia pripravuje balík podpory zelených technológií, ktorý má byť reakciou na subvencie.

"V nasledujúcich desaťročiach zažijeme najväčšiu priemyselnú transformáciu našej doby - možno všetkých čias. A tí, ktorí vyvíjajú a vyrábajú technológie, ktoré budú základom ekonomiky zajtrajška, budú mať najväčšiu konkurenčnú výhodu," viedla von der Leyenová

Držať krok s USA a Čínou

Podľa Leyenovej jedným z dôvodov prípravy nového plánu sú subvencie zelených technológií v USA a Číne, ktoré sú problematické z hľadiska dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže.

"Musíme držať krok so subvenciami a stimulmi mimo EÚ, aby európsky priemysel zostal atraktívny." To si vyžaduje uvoľnenie pravidiel štátnej podpory.

Potrebné sú však aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré bude musieť poskytnúť EÚ. Štátna pomoc má podľa Leyenovej svoje limity, navyše si ju môže dovoliť len niekoľko členských štátov.

Preto Európska komisia aktuálne hľadá riešenie, ako by sa v krátkodobom horizonte dali podporiť firmy v EÚ bez veľkých dotácií. V strednodobom horizonte by potom mal vzniknúť "Európsky fond zvrchovanosti".

Aký by mal byť jeho objem, Leyenová nespresnila. Napríklad program USA počíta s investíciami vo výške 369 miliárd USD (341 miliárd eur).

Zákon na podporu čistých technológií

Podľa vysokých predstaviteľov EÚ porušuje pravidlá medzinárodného obchodu, pretože dotácie a daňové úľavy sa týkajú firiem, ktoré používajú výrobky z USA alebo priamo vyrábajú v USA.

"My by sme sa mali snažiť o to, aby všetky naše stimulačné programy boli férové a vzájomne sa posilňovali," zdôraznila Leyenová. Dodala, že cieľom EÚ je zachovanie transatlantického obchodu a transatlantických investícií.

Európska komisia aktuálne pripravuje zákon na podporu čistých technológií Net-Zero Industry Act, ktorý stanoví jasné ciele EÚ v oblasti zelených technológii do roku 2030.

Ďalšími bodmi nového priemyselného plánu sú zníženie závislosti od dodávok surovín z krajín, ako je Čína, program rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj rozhodné kroky proti štátom, ktoré nedodržiavajú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

(TASR)