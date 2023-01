Ukrajina si prevzala poslednú, ôsmu húfnicu Zuzana 2

Nemecká armáda začala s presunom troch batérií systému Patriot do Poľska. Nemecko tak chce svojmu susedovi pomôcť so zaistením ochrany kritickej infraštruktúry na hraniciach s Ukrajinou. Čítaj ďalej

Prví nemeckí vojaci by mali do Poľska vycestovať v priebehu pondelka zo severovýchodného Nemecka, napísala DPA s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Batérie systému Patriot by do Poľska mali doraziť o niekoľko dní.

Na presune Patriotov z Nemecka na poľské územie sa dohodli nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová a jej poľský rezortný kolega Mariusz Blaszczak po tom, ako v novembri zasiahla raketa poľskú obec Przewodów a zabila dvoch ľudí.

Batérie systému protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot používajú primárne Spojené štáty a ich spojenci. Washington ešte v decembri prisľúbil Kyjevu dodanie systému Patriot na obranu pred ruskými útokmi. (TASR)