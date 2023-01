Odkiaľ vzal Tate na luxus? Rumunsko odkrýva problém obchodovania s ľuďmi

Rumunská polícia rozširuje vyšetrovanie bývalého kickboxera Andrewa Tatea. Počas víkendu z Tateovho pozemku v Bukurešti skonfiškovali luxusné autá a prehľadali nehnuteľnosti, vrátane novo zrekonštruovanej vily pod Karpatami.

Zhabanie vozidiel niektorí v krajine vnímajú ako prípravu rumunských úradov na ďalší krok v prípade, teda zaistenie majetku ako záruky na potenciálne kompenzácie obetí v prípade, že Andrewa Tatea a jeho brata Tristana formálne obžalujú z obchodovania s ľuďmi.

Pôvod zdrojov na luxusný život

Razie v ďalších siedmich nehnuteľnostiach koncom minulého týždňa sú vnímané ako znak toho, že vyšetrovatelia rozširujú pátranie po ďalších dôkazoch v prípade.

Kľúčovou časťou vyšetrovania je otázka, ako Andrew Tate zarobil finančné prostriedky na svoj luxusný život.

Polícia sa snaží zistiť, či lákal ženy do Rumunska na sľuby vážneho vzťahu alebo manželstva a neskôr ich nútil alebo zmanipuloval, aby pre neho pracovali ako modelky v chatovacích miestnostiach pre dospelých. Preverujú tiež obvinenia zo znásilnenia, ktoré vzniesol jeden zo svedkov.

Svedkyne bratov bránili

Vyšetrovatelia ako možné obete Tateovcov identifikovali šesť žien, no minulý týždeň dve z nich verejne odmietli akékoľvek zlé zaobchádzanie.

Ženy, ktoré majú tetovania „Property of Tate“, teda Tateov majetok a „Tate Girl“, v preklade Tateovo dievča, pracovali v objekte v Bukurešti, kde Andrew Tate žil spolu s bratom a modelkami pracujúcimi pre jeho biznis s web kamerami pre dospelých.

Jedna zo žien, identifikovaná ako Beatrice, v rozhovore pre rumunský kanál Antena 1 povedala, že je dva roky „dobrou kamarátkou“ s Tateovcami a slová „Tate Girl“ si vraj dala vytetovať „z úcty k nim“.

Druhá, označená ako Jasmin, zas vraj nikdy nevidela bratov, že by boli „agresívni alebo hrubí“. Ženy tvrdia, že nie sú obeťami a vraj sa im nikdy nevyhrážali.

Dvojica tiež opisuje policajnú raziu inak ako ďalší ľudia, s ktorými hovorilo BBC News.

Signál pre obchodníkov s ľuďmi

Zatiaľ pritom nie je jasné, aké dôkazy vyšetrovatelia zozbierali a bok po boku sa objavujú vyjadrenia bývalých spolupracovníkov Tateovcov, tvrdenia, protitvrdenia i konšpiračné teórie.

Zatiaľ proti nim nevzniesli oficiálne obžaloby, no podľa hovorkyne rumunskej národnej agentúry zameranej na obchodovanie s ľuďmi Mihaely Dragusovej, prípad vysiela silné signály obchodníkom aj ich obetiam.

„Skutočnosť, že sa súdny systém rozhodol ponechať oboch bratov vo väzbe aj počas prípravnej fázy (prípadu), vysiela veľmi dôležitú správu,“ skonštatovala.

BBC pritom pripomína, ako Andrew Tate v jednom z videí na sociálnych médiách vysvetlil, prečo sa v roku 2017 presťahoval do Rumunska.

„Jedným z mojich dôvodov je éra #MeToo. Ľudia povedia: 'Si násilník'. Nie, nie som, ale páči sa mi idea môcť si robiť čo chcem, som rád slobodný. Ak pôjde za (rumunskou) políciou a povie: 'On ma včera znásilnil', povedia jej ok, a máš nejaký dôkaz? Je dôkaz z priemyselnej kamery?“

Rumunsko má vážny problém

Nič z toho síce nedokazuje, že by sa Tate podieľal na obchodovaní s ľuďmi alebo znásilnení, no podľa právnej expertky Laury Stefan sa nemýli v rumunskom prístupe k sexuálnym zločinom. Už sa to však podľa nej mení.

„Rumunsko má vážny problém s obchodovaním s ľuďmi a myslím, že rumunské úrady pochopili, že to musia vyriešiť,“ poznamenala a dodala, že to neznamená len vyšetrovanie zopár veľkých zvierat, ale aj spoluprácu s obeťami a poskytnutie pomoci.

Polícia má teraz menej ako dva týždne na to, aby Tateovcov obžalovala alebo našla dosť dôkazov a presvedčila sudcu na predĺženie ich väzby, zatiaľ čo bude pokračovať vyšetrovanie. (SITA)