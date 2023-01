Matovič deň pred koncom vymenoval Ňarjaša za člena predstavenstva Tiposu, Krúpa žiada jeho odvolanie

Poverený premiér Heger sa ohradil voči tvrdeniam poslanca Gyimesiho. Ten sa v diskusnej relácii TA3 ospravedlnil za jeho údajný výrok, že občania musia trpieť vysoké ceny energií, lebo je to investícia do Ukrajiny. Heger tvrdí, že to nikdy nepovedal a označil to za hrubú lož. Čítaj ďalej

Heger tvrdí, že vždy opakoval a zdôrazňoval, že za energetickú krízu aj infláciu v Európe je zodpovedná len jedna osoba, a to Vladimir Putin. "Opakovane tiež hovorím, že je potrebné Ukrajine pomáhať. Humanitárne, a áno, aj vojensky. Lebo deky ich síce ochránia pred chladom, ale nie pred raketami. Aj dnes, žiaľ, prišla správa o ďalšom vojnovom zločine Vladimira Putina. V meste Dnipro zasiahla ruská raketa obytný dom, v ktorom žili bežní ľudia. Ako ja, či aj vy. Správy hovoria o viac ako 20 mŕtvych. Neviem, prečo si niekto myslí, že k nám by bol Vladimir Putin milosrdnejší," napísal Heger. Ak niekto podľa Hegera nechápe, že podporou Ukrajiny chránime i seba, tak zľahčuje hrozbu, ktorú pre nás predstavuje Rusko, a tiež zavádza občanov. Heger tiež uviedol, že ako líder aj ako človek sa vždy postaví za to, čo je správne a zabíjanie nevinných ľudí určite správne nie je. "Nikdy sa neznížim k tomu, aby som zbieral lacné politické body očividnými klamstvami," uzavrel. (SITA)