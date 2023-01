Zemana výsledky volieb neprekvapili, Babiš má podľa neho výhodu

České voľby ukončia éru excentrického prezidenta, ktorý si rád vypil, píše americký denník The New York Times. Miloš Zeman sa často dostával do sporov s českou vládou a európskymi spojencami kvôli svojej snahe o zbližovanie s Ruskom a Čínou. Čítaj ďalej

Smerom na Západ Bez ohľadu na to, či nakoniec zvíťazí bývalý generál NATO Petr Pavel alebo miliardár a český expremiér Andrej Babiš, Česko by sa malo podľa amerického denníka vrátiť na jednoznačne prozápadnú cestu. Noviny konštatujú, že úloha českého prezidenta je predovšetkým ceremoniálna, ale Zeman ju využíval a podľa svojich kritikov aj zneužíval, aby z Pražského hradu urobil alternatívne centrum zahraničnej politiky zamerané na budovanie vzťahov skôr s Východom ako so Západom. "Len niekoľko dní pred tým, ako v piatok začalo prvé kolo prezidentských volieb volieb, mal Zeman videokonferenčný hovor s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom, ktorý Prahu vyzval, aby 'aktívne podporovala' vzťahy Číny s východnou a strednou Európou," píše The New York Times. Koniec Zemanovej éry Český minister zahraničia Jan Lipavský sa teší na koniec Zemanovej éry. Prinesie to totiž prinesie novú šancu a zásadný nový impulz českej zahraničnej politike. "Zemanova éra sa skončila a bez ohľadu na to, kto vyhrá, sa situácia zmení. Škodil českej zahraničnej politike. Bol viac otvorený Východu, viac otvorený Rusku a Číne, " hovorí podľa denníka v podobnom duchu politológ Otto Eibl z Masarykovej univerzity. Súvisiaci článok Súvisiaci článok Česko po prvom kole prezidentských volieb: Agent ŠtB útočí na komunistickú minulosť súpera Čítajte Denník pripomína, že česká vláda na čele s Petrom Fialou je silným podporovateľom Ukrajiny. Zeman, zdesený ruskou inváziou na Ukrajinu, podľa denníka v posledných mesiacoch dáva najavo menšie nadšenie pre úzke vzťahy s ruským prezidentom Putinom, ale zároveň udržiava vrelé vzťahy s jeho najbližšími európskymi spojencami - maďarským premiérom Orbánom a srbským prezidentom Vučičom, ktorí sú autoritárskymi lídrami. V kontraste so Zemanom sú finalisti prezidentských volieb podľa The New York Times zameraní skôr na Západ ako na Východ, aj keď obaja začali svoju kariéru v komunistickom Československu a boli členmi komunistickej strany. Babiš, ktorý bol politickým spojencom Zemana, sa krátko pred voľbami stretol s francúzskym prezidentom Macronom a síce má dobré vzťahy s Orbánom, ale počas pôsobenia v úrade premiéra nedával najavo žiadne sympatie voči Rusku. Pavel sa zase stal šéfom českého generálneho štábu a potom bol na čele vojenského výboru NATO. (ČTK)