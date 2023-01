Heger pokračuje v zbieraní podpisov, Matovič a Gyimesi mu ich zatiaľ nedali

Cynická obluda: Tí bystrejší odhadli Matoviča už v roku 2010, podaktorí o niečo neskôr a drvivej väčšine ľudí to došlo v rokoch 2020 a 2021. No a potom sú tu poslanci OĽaNO, ktorí sa síce prebudili až v decembri 2022, ale o to viac sa cítia ako piliere ostroduchosti.

(SME)