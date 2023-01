V Maďarsku zomrel v službe policajt po útoku nožom

Švédska aktivistka Greta Thunbergová osobne podporila protesty proti rozšíreniu hnedouhoľnej bane Garzweiler. Kritizovala postup nemeckej polície, ktorá sa snaží demonštrantov vytlačiť, aby sa mohla zdemolovať vysťahovaná obec. Čítaj ďalej

Nechajte uhlie v zemi

Podľa Thunbergovej je to, čo sa deje v Lützerathe, šokujúce. Poznamenala, že podobné veci sa bohužiaľ dejú na celom svete.

Ako konštatovala, ak vlády a koncerny takto spolupracujú na ničení životného prostredia a ohrozujú množstvo ľudí, obyvatelia sa musia proti tomu postaviť a ozvať sa. "Chceme ukázať, ako vyzerá moc ľudí, ako vyzerá demokracia," zdôraznila.

Thunbergová sa bola pozrieť aj na samotnú povrchovú baňu, kam si priniesla transparent s nápisom v angličtine "Keep it in the ground" (Nechajte to v zemi).

Švédska aktivistka navštívila Lützerath už v septembri 2021. V sobotu sa zúčastní na plánovanej demonštrácii proti likvidácii tejto obce.

Aktivisti obsadili tunel

Pracovníkom Spolkovej agentúry pre technickú pomoc (THW) sa počas noci nepodarilo dostať aktivistov z tunela pod Lützerathom, kde im podľa polície môže hroziť nebezpečenstvo. Obsadením tunela chcú demonštranti zabrániť nasadeniu ťažkej techniky.

Protesty súvisiace s Lützerathom sa rozšírili aj do Berlína, kde v noci na piatok viac ako sto zamaskovaných výtržníkov v centre mesta hádzalo kamene do výkladov obchodov, zapaľovalo kontajnery a na policajnú stanicu odpaľovali pyrotechniku, píše denník Die Welt s odvolaním sa na miestnu políciu.

Fasády budov a okná popísali heslami odvolávajúcimi sa na Lützerath.

Baňu Garzweiler majú podľa dohody medzi vládou spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetickou spoločnosťou RWE zatvoriť do roku 2030.

RWE obhajuje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že tým sa zaistí energetická bezpečnosť Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska.

Environmentálne skupiny však dohodu odsúdili. Upozorňujú, že spaľovaním uhlia z bane sa uvoľní obrovské množstvo skleníkových plynov a Nemecko nesplní záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015. (TASR)