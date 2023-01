V Británii chystajú ďalšie štrajky, odbory žiadajú vyššie platy

Deti ruských predstaviteľov si užívajú oddych v cudzine, zatiaľ čo ich rodičia rečnia o vlastenectve. Medzi obľúbenými destináciami sú Dubaj, Bali, Maledivy či Turecko. Čítaj ďalej

Už po vypuknutí vojny Ruska proti Ukrajine, ktorú Moskva interpretuje aj ako boj proti rozpínavosti Západu a najmä Severoatlantickej aliancii, si niektorí potomkovia vyrazili aj do členských krajín NATO a Európskej únie bez ohľadu na to, že tieto štáty uvalili na ich rodičov sankcie, upozornil server The Insider na základe snímok zo sociálnych sietí.

Napríklad dcéra šéfa civilnej rozviedky SVR Sergeja Naryškina Veronika po vypuknutí vojny navštívila Seychelské ostrovy a Turecko. Ešte pred Novým rokom odletela na Bali a prvé dni tohto roka strávila v Dubaji. Instagram si síce pri tejto príležitosti zamkla, no stačilo sa pozrieť na to, čo zverejnili jej najlepšia kamarátka a spolucestujúci.

Veronika Naryškinová odpočívala v Turecku, členskej krajine NATO, približne v rovnakom čase, keď jej otec vyhlasoval, že NATO "vedie hybridnú vojnu proti Rusku a proti nášmu spojencovi, Bielorusku", pripomenul server.

Nevesta podpredsedu Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, Alexandra Žukova Taťjana sa v septembri rekreovala na gréckom ostrove Mykonos; Grécko je tiež členskou krajinou aliancie a EÚ. Nový rok vítala na Bali.

Na novoročné prázdniny odletela z Ruska aj nevesta predsedníčky Rady federácie, hornej komory parlamentu, Valentiny Matvijenkovej Julija. Sviatky strávila na Maldivách v hoteli Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, kde jedna noc vyjde na viac ako tritisíc eur. A žiadna vojna jej pravdepodobne nemôže zabrániť ani v milovaných pobytoch v rodinnej vile v Taliansku.

The Insider tiež potvrdil správy o tom, že dcéra ruského ministra obrany Xenija Šojguová strávila novoročné prázdniny v Dubaji. Spoločnú snímku zverejnil jej manžel, blogger Alexej Stoljarov.

Pozornosť k dovolenke dcéry ministra obrany upútali už skôr fotografie z Dubaja, ktoré na sociálnych sieťach publikoval poslanec oblastného snemu Denis Dolženko z Vologdy. Na jednej z fotiek je zvečnený spolu s Šojguovou.

Poslanca za oddych v cudzine kritizovali gubernátor Oleg Kuvšinnikov a tajomník vládnej strany Jednotné Rusko Andrej Turčak. Strana následne kvôli "diskreditujúcemu správaniu" Dolženka vylúčila z radov svojich zaregistrovaných prívržencov - členom strany totiž nebol. Ale o správaní Xenije Šojguovej sa vládna strana ani vládni predstavitelia nezmienili.

Syn senátora Vladimira Džabarova, ktorý mnoho rokov vyjadruje nenávisť k Spojeným štátom, strávil predvlaňajšie leto v Kalifornii. Po vypuknutí vojny Alexander Džabarov podľa serveru na sociálnej sieti publikoval snímky zo Švédska a Nórska, nedávno sa pozrel do Dubaja a Turecka.

Ale aj medzi potomkami ruských hodnostárov sa nájdu takí, ktorí pri rekreácii vyhovejú aj kremeľským predstavám o vlastenectve, pripustil na záver The Insider a za príklad dal rodinu syna náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, ktorá odpočívala na nelegálne anektovanom Kryme. (ČTK)