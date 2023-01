Protestujúci v Peru napadli policajta a upálili ho v aute

Ukrajina sa nebude môcť stať členom EÚ, kým budú na jej území ruské jednotky. V rozhovore pre ruskú verziu nemeckého webu Deutsche Welle to povedal výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Čítaj ďalej

„Nie, to je nemožné. Ale celá myšlienka je taká, aby Ukrajina vyšla z tohto konfliktu ako víťazná, suverénna, nezávislá, slobodná a schopná sa sama rozhodnúť. A myslím si, že Ukrajina bojuje, aby sa to stalo. EÚ by mala podporiť Ukrajinu pri dosahovaní tohto cieľa,“ odpovedal Timmermans na otázku, či sa Ukrajina môže stať členom EÚ, ak je v krajine ruský vojenský personál.

Ako upozornila Európska komisia, Ukrajina potrebovala na získanie oficiálneho štatútu kandidáta na členstvo v EÚ splniť tzv. kodanské kritériá prijaté v roku 1993. Medzi tieto podmienky vstupu do EÚ patrí prítomnosť stabilných štátnych inštitúcií, fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť efektívne plniť záväzky členstva v EÚ.

Okrem toho Európska komisia sformulovala sedem podmienok, ktoré musí Kyjev splniť na ceste k členstvu v EÚ. Sú to reformy súdnictva, boj proti korupcii, deoligarchizácia a politika voči národnostným menšinám. (SITA)