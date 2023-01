Čína opäť pohrozila Taiwanu a varovala jeho partnerov

Situácia v Soledare je kritická, počet obetí je taký vysoký, že nikto nepočíta mŕtvych, uviedol ukrajinský vojak pre CNN. Vojak je zo 46. leteckej mobilnej brigády, ktorá bráni mesto pred ruskými silami a wagnerovcami. Čítaj ďalej

„Nikto vám nepovie, koľko je mŕtvych a zranených. Pretože to nikto nevie s istotou. Ani jeden človek. Pozície sa obsadzujú a preberajú neustále. To, čo bolo dnes naším domom, na druhý deň patrí wagnerovcom," konštatoval. (The Guardian)