Finančného riaditeľa Trumpovej firmy odsúdili za daňové úniky

Influencer Andrew Tate zostáva naďalej vo väzbe. Odvolací súd v Bukurešti potvrdil 30-dňovú väzbu pre bývalého kickboxera zadržaného pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi, znásilnenie a založenie zločineckej skupiny.

Odvolací súd v Bukurešti v zdôvodnení zamietavého verdiktu uviedol, že nemožno ignorovať možnosť, že by sa podozriví mohli snažiť vyhnúť vyšetrovaniu a utiecť z Rumunska do krajiny, ktorá by ich vydanie na trestné stíhanie nepovolila.

Tate tak naďalej zostane vo väzbe spolu so svojim bratom a dvoma ďalšími zadržanými, ktorých odvolania súd v utorok taktiež zamietol.

Tate (36), ktorý má britské aj americké občianstvo, bol spolu s bratom Tristanom a dvoma Rumunkami zadržaný 29. decembra. (TASR)