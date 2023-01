Priemyselná produkcia v novembri opäť poklesla, priemysel tak ďalej zaostáva

Softvérová spoločnosť Microsoft rokuje o investícii desať miliárd dolárov do spoločnosti OpenAI, ktorá vlastní chatovacieho robota ChatGPT. Čítaj ďalej

S odvolaním sa na oboznámené zdroje o tom informoval web Semafor. Microsoft sa k veci odmietol vyjadriť, spoločnosť OpenAI zatiaľ na otázku agentúry Reuters nereagovala.

Financovania sa podľa správy zúčastňujú ďalšie investičné firmy. OpenAI rokovala podľa správy denníka The Wall Street Journal o predaji svojich existujúcich akcií. Ponuka by podľa oboznámených zdrojov OpenAI ocenila na zhruba 29 miliárd dolárov. Spoločnosť spoluzaložili Elon Musk a investor Sam Altman.

OpenAI sprístupnila systém ChatGPT na bezplatné verejné testovanie 30. novembra. Ide o najnovší produkt vývoja umelej inteligencie založenej na systéme GPT, ktorý dokáže generovať textový výstup na úrovni takmer k nerozoznaniu od ľudskej tvorby.

Na základe podmienok financovania by mal Microsoft, akonáhle OpenAI privedie svoje produkty k ziskovosti, dostávať 75 percent ziskov, kým sa mu nevrátia počiatočné investície. Potom získa podiel 49 percent v spoločnosti, ďalším investorom pripadne tiež podiel 49 percent a materská nezisková spoločnosť OpenAI si podrží dve percentá.

Spoločnosť Microsoft už v roku 2019 investovala do OpenAI jednu miliardu dolárov. Podľa webu The Information plánuje zapojiť technológiu ChatGPT do svojho softvéru Microsoft 365 a vyhľadávača Bing. (ČTK)