Jeden z nich odlákal rozzúrený dav od senátnej sály, Biden odovzdal medaily obrancom Kapitolu

Americký prezident Biden si pripomenul druhé výročie útoku na Kapitol. Udelil medaily 14 ľuďom, ktorí sa vtedy podieľali na obrane sídla Kongresu alebo ako úradníci či volení zástupcovia vzdorovali snahám Trumpových priaznivcov zvrátiť výsledky hlasovania.

"Bol to útok na demokraciu," vyhlásil Biden v úvodnom prejave. "Všetko to spôsobili lži o voľbách v roku 2020, ale naša demokracia to pred dvoma rokmi ustála, pretože ľudia necúvli," dodal prezident a individuálne sa poďakoval všetkým oceneným za to, že vtedy pomohli demokraciu obhajovať.

Prezidentskú Občiansku medailu získali napríklad policajt Eugene Goodman, ktorý odlákal príslušníkov rozzúreného davu v budove Kapitolu smerom od senátnej sály, zatiaľ čo sa jeho členovia evakuovali, alebo bývalý policajt Michael Fanone, ktorý po napadnutí rozzúreným davom prekonal infarkt.

Oproti pôvodným informáciám Biden pridal na zoznam ocenených aj dvoch policajtov, ktorí v Kapitole zasahovali a niekoľko dní po útoku spáchali samovraždu.

Prezident ocenil tiež bývalého šéfa zákonodarného zboru štátu Arizona Rustyho Bowersa a štátnu tajomníčku Michiganu Jocelyn Bensonovú za to, že obaja odolali snahám zvrátiť voľby vo svojich štátoch. Medailu dostali aj Shaye Mossová a jej matka Ruby Freemanová, ktoré pracovali ako členky volebných komisií v štáte Georgia a ktoré čelili vyhrážkam po tom, ako ich Trumpovi priaznivci krivo obvinili z volebných podvodov.

Pri nepokojoch v Kapitole, kam prenikol dav radikálnych Trumpových priaznivcov v deň, keď sa zákonodarcovia chystali potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo, zomrelo päť ľudí a zranenia utrpelo najmenej 140 policajtov. Za účasť pri násilnostiach bolo obžalovaných okolo 900 ľudí, z toho 470 na súde uznalo vinu. (ČTK)