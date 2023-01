Princ Harry zabil v Afganistane 25 ľudí, priznal to vo svojej knihe

Britský princ Harry zabil počas pôsobenia v Afganistane 25 ľudí, napísal to vo svojej knihe s názvom Spare. Priznal sa aj k tomu, že ako 17-ročný užíval kokaín.

Vojvoda zo Sussexu slúžil v britskej armáde desať rokov, počas ktorých ho dvakrát vyslali do Afganistanu. Harry napísal, že väčšina vojakov netuší, koľko ľudí v boji zabila, no on si celé svoje pôsobenie v Afganistane zaznamenal.

"Vždy som vedel presne povedať, koľko nepriateľských bojovníkov som zabil. A zdalo sa mi podstatné nebáť sa toho čísla. Spomedzi mnohých vecí, ktoré som sa naučil v ozbrojených silách, bola jednou z najdôležitejších zodpovednosť za svoje činy," napísal v knihe. Dodal, že by bol radšej, keby tieto štatistiky nemal na pamäti, no tiež by "preferoval žiť vo svete bez Talibanu a bez vojny".

Harry vo svojej knihe spomienok tiež uviedol, že ako 17-ročný užíval kokaín. Túto drogu mu podľa jeho slov ponúkli počas poľovníckeho víkendu. "Nebolo to veľmi zábavné a nevyvolalo to vo mne taký pocit, že by som sa cítil obzvlášť šťastný, ako sa to zdalo iným. Cítil som sa však inak, a to bol môj hlavný cieľ. Cítiť. Byť iný," napísal.

Podľa agentúry AFP sa zdá, že Harry užíval kokaín až po tom, ako ho jeho otec, súčasný kráľ Karol III., vzal na kliniku pre drogovo závislých, keď sa zistilo, že ako neplnoletý pil alkohol a fajčil marihuanu.

Sky News tvrdí, že sa ku Harryho knihe spomienok Spare dostala týždeň pred oficiálnym vydaním, keďže bola omylom dostupná na predaj v Španielsku. (TASR)