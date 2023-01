Zrazil ma na zem. Princ Harry v knihe opisuje, ako ho napadol starší brat William

Britský princ Harry vo svojej autobiografickej knihe opisuje, ako ho fyzicky napadol starší brat William, princ z Walesu. Kniha nazvaná Spare (Náhradník) má vyjsť na budúci týždeň.

Stalo sa tak v čase, keď sa vzťah oboch bratov rozpadol kvôli Harryho manželstvu s herečkou Meghan Markleovou, napísal denník The Guardian.

Konfrontácia sa podľa Harryho odohrala v roku 2019 v jeho londýnskom dome. William údajne vtedy o Meghan povedal, že je to s ňou "ťažké", že je "drzá" a "neohrabaná".

Mladší brat mu na to odvetil, že len "opakuje to, čo o jeho americkej manželke hovoria médiá". Hádka sa ďalej vyhrotila a Harry tvrdí, že William ho v jednej chvíli "chytil za golier, roztrhol mu retiazku.. a zrazil ho na podlahu". Princ Harry pri konfrontácii utrpel zranenie chrbta.

Ako k úryvku z knihy poznamenal britský denník, ide o jednu zo scén, ktorá pravdepodobne vyvolá v britskej kráľovskej rodine veľký rozruch. Obsah pamätí je síce prísne utajovaný, žiadny člen kráľovskej rodiny do knihy nemohol nahliadnuť, The Guardian však získal jednu kópiu.

Kniha opisuje život v kráľovskej rodine. Názov knihy, Spare alebo Náhradník, vychádza z toho, že v kráľovských a aristokratických kruhoch je prvý syn dedičom titulov, moci a bohatstva, zatiaľ čo druhý je náhradník, keby sa prvorodenému niečo stalo.

Hádka oboch princov tvorí v knihe veľmi zarážajúcu pasáž, uviedol denník The Guardian. Harry píše, že s ním chcel vtedy William hovoriť o "celej tej katastrofe" ohľadom ich vzťahov a bojov s médiami.

Keď William dorazil do Nottingham Cottage, kde vtedy Harry žil, bol William už "rozzúrený". Sťažoval sa na Meghan, na čo mu Harry povedal, že len opakuje tvrdenia médií a že očakával, že on sa bude správať inak. William sa ale podľa Harryho slov nesprával racionálne a obaja bratia na seba začali kričať.

Harry brata obvinil, že sa správa ako dedič, ktorý nie je schopný pochopiť, prečo sa jeho mladší brat neuspokojil s tým, že je len náhradník. Padli rôzne urážky a William následne uviedol, že sa snažil pomôcť. "Pomôcť mne? To myslíš vážne? Tak tomu hovoríš? Že mi pomáhaš?" reagoval údajne Harry. Tieto slová Williama naštvali, vystrašený Harry vtedy odišiel do kuchyne, kam ho William nasledoval.

Ako Harry v knihe uviedol, dal svojmu staršiemu bratovi pohár vody a povedal: "Willy, nemôžem s tebou hovoriť, keď sa správaš takto. "Potom sa už všetko odohralo veľmi rýchlo. "Chytil ma za golier, roztrhol mi retiazku a zrazil ma na podlahu. Pristál som na miske pre psa, ktorá sa rozpadla a jej kusy sa do mňa zarezávali. Chvíľu som tam ležal, otrasený, potom som sa postavil na nohy a povedal mu, nech ide preč," opísal britský princ.

William vraj vtedy Harryho vyzýval, nech mu tiež "jednu vrazí" s odvolaním sa na boje, ktoré viedli ako deti, Harry to ale údajne odmietol. Starší brat odišiel, následne sa ale vrátil "s ľútosťou a ospravedlnením". Keď odchádzal znova, mal podľa Harryho povedať: "Nemusíš o tom hovoriť Meg. "Myslíš to, ako si ma napadol? "opýtal sa Harry. "Ja som ťa nenapadol, Harold," odvetil William.

Svojej žene to Harry vtedy hneď nepovedal, ale povedal to svojmu terapeutovi. Keď si Meghan neskôr všimla "škrabance a modriny" na jeho chrbte a on jej o útoku povedal, nebola podľa Harryho "prekvapená a nebola naštvaná, bola len šialene smutná".

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, ako sú Harry a Meghan oficiálne titulovaní, odstúpili v marci 2020 od svojich povinností v rámci kráľovskej rodiny. Uviedli vtedy, že chcú začať budovať iný život v USA, ďaleko od mediálnej pozornosti, ktorá podľa nich ohrozovala ich mentálne zdravie.

Nedávno sa objavili v dokumentárnej sérii streamovacej platformy Netflix nazvanej Harry & Meghan, v ktorej opisujú svoj život a kritizujú britskú kráľovskú rodinu. (ČTK)