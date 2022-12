Čížovho náhradníka oznámi štátna komisia pre voľby. Čaká na oznam z europarlamentu

Výška pracovnej odmeny pre odsúdených i podmienky jej poskytovania sa od januára zmenia. Valorizácia pracovných taríf si vyžiada zvýšenie výdavkov o viac ako jeden milión eur. Návrh rezortu spravodlivosti schválila vláda. Čítaj ďalej

Návrh by však mal mať i pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže v dôsledku zvýšenia pracovných taríf by sa mali zvýšiť i príjmy v oblasti úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody u odsúdeného, a tiež sociálnych a zdravotných odvodov či daní z príjmu.

Viac za nadčasy aj víkendy

Návrh by okrem iného mal zaviesť aj valorizačný mechanizmus na zvyšovanie pracovnej odmeny pre odsúdených zaradených do práce, ktorý sa bude odvíjať od rastu minimálnej mzdy.

Odsúdení zaradení do práce by tiež mali mať nárok na finančné zvýhodnenie za prácu nadčas, rovnako by mali mať primerané pracovné zvýhodnenie za prácu počas víkendov, sviatkov, prácu v noci či sťaženom alebo zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.

Na zaraďovanie odsúdených do práce by malo byť ustanovených dvanásť pracovných taríf, a to s ohľadom na náročnosť, mieru zložitosti, zodpovednosti, množstva, námahy a záťaže pri výkone danej práce. Výšku pracovnej tarify tvoria štyri pracovné triedy a tri pracovné stupne.

Zárobok cez 500 eur

Pri výkone práce, kde je potrebné len poučenie v 1. pracovnej triede na úrovni 1. pracovného stupňa pôjde o sumu 265,70 eura.

Pri výkone prác, ktoré si vyžadujú len zaučenie alebo odborné školenie sa navrhuje úroveň odmeňovania v 2. pracovnej triede na úrovni 1. pracovného stupňa vo výške 288,30 eura.

Pri výkone prác, ktoré si vyžadujú minimálne výučný list až po vyššie odborné vzdelanie sa navrhuje úroveň odmeňovania v 3. pracovnej triede na úrovni 1. pracovného stupňa vo výške 311,70 eura.

Pri výkone prác, ktoré si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa sa navrhuje úroveň odmeňovania v 4. pracovnej triede v 1. pracovnom stupni vo výške 510 eura. (SITA)