Muž mal v pláne spáchať samovraždu vo vlaku. Cestoval s ďeťmi

V Bratislave sú viaceré nehody a kolóny, informujú o tom Zelená vlna a Stella centrum. Nehoda je na Prístavnom moste v smere k Zlatým pieskom, blokovaný je jeden pruh a kolóna sa tvorí už od Einsteinovej ulice.

Kolóny sa tvoria aj na bratislavskej D1 od letiska po Prístavný most, zdržanie je 20 minút. Vodiči si postoja 15 minút na diaľnici D2 medzi Stupavou a Lamačom, tiež medzi Bernolákovom a Ivankou pri Dunaji a na diaľnici D1 od Zlatých pieskov cez Prístavný most do Petržalky. (TASR)