Začínajú sa vianočné prázdniny, žiaci sa vrátia do škôl v januári

Ministerstvo zdravotníctva posilní počas vianočných sviatkov Národnú linku na podporu duševného zdravia. Počas Štedrého dňa a Silvestra predĺži tiež jej prevádzkovú dobu. Linka funguje na čísle 0800 193 193. Čítaj ďalej

"Keďže najväčší nápor na psychiku je počas sviatkov, ministerstvo rozširuje dobu prevádzky počas týchto dní. Na Štedrý deň bude linka fungovať od 10:00 do 22:00 a počas Silvestra od 10:00 do 24:00," ozrejmil. V ostatných pracovných dňoch funguje od 14:00 do 22:00 a počas víkendov od 10:00 do 18:00.

Volajúcim je k dispozícii 25 odborníkov, ktorí poskytujú pomoc pri riešení rôznych problémov a životných situácií. Najčastejšie sa na odborníkov ľudia obracajú pre panické ataky, osamelosť, neistotu, úzkosti, depresie či zdravotné problémy, ktoré ťažko zvládajú. Od marca v súvislosti s vojnou na Ukrajine funguje linka aj v ukrajinskom jazyku. (TASR)