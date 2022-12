Európska komisia podmienila vyplácanie kohéznych fondov Maďarsku splnením podmienok

Sudca v New Yorku súhlasil s prepustením zakladateľa skrachovanej kryptomeny FTX Samuela Bankmana-Frieda z väzby. Kaucia je vo výške 250 miliónov dolárov zloženej v dlhopisoch. Čítaj ďalej

Žalobcovia 30-ročného podnikateľa vinia z "podvodu impozantných rozmerov", ktorý podľa nich spočíval vo vykradnutí miliárd dolárov z vkladov zákazníkov k nezverejneným rizikovým investíciám prostredníctvom hedgeového fondu Alameda Research.

Bankman-Fried, ktorý bol prepravený do USA z Bahamských ostrovov, sa musí vzdať svojho pasu a zotrvať v domácom väzení. To sa nachádza v dome jeho matky v Kalifornii, kde musí byť do tretieho januára. Potom bude súdny proces pokračovať.

Kým bol Bankman-Fried v lietadle, jeho dvaja kľúčoví spolupracovníci sa priznali k trestným činom súvisiacim s krachom FTX. Carolyn Ellisonová pôsobila ako generálna riaditeľka Alameda Research a Gary Wang spoluzaložil FTX, kde pracoval ako technologický riaditeľ.

Podľa súdu sa priznali k podielu na "podvode, ktorý prispel ku kolapsu burzy". Obaja podpísali dohodu o spolupráci s obžalobou a priznali sa k podvodom s cennými papiermi a komoditnými podvodmi výmenou za zmiernenie trestu.

Bankman-Fried odmieta obvinenia z podvodu. Uznal však, že pri riadení FTX pochybil a pádu burzy minulý mesiac nedokázal zabrániť. (ČTK)