Rušenie koncesií potrebuje podľa šéfa RTVS odbornú analýzu a diskusiu

Rušenie koncesií potrebuje odbornú analýzu a diskusiu, upozornil riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Šéf telerozhlasu je zástancom poplatkov a považuje ich za garanciu nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa.

RTVS podľa Machaja dodnes dopláca na to, že výber koncesií bol rôznymi právnymi úpravami postupne obmedzovaný. Považoval by za nešťastné, ak by problémy so systémovým financovaním verejnoprávneho vysielateľa ešte väčšmi prehĺbilo politické rozhodnutie.

„Je preto veľmi dôležité, aby po takomto rozhodnutí nasledovala odborná diskusia a príprava legislatívy, ktorá by garantovala riešenie dlhodobého podfinancovania RTVS a jej nezávislosť od politických záujmov. Očakávam preto, že sa na pôde Ministerstva kultúry SR a parlamentného Výboru pre kultúru a médiá čo najskôr takáto diskusia zrealizuje. Pre ďalšie fungovanie RTVS je zásadné, aby bola garantovaná výška financií zo štátneho rozpočtu a zabezpečila sa ich ochrana od akýchkoľvek politických vplyvov. Aj preto sú koncesie jedným z najtransparentnejších spôsobov financovania verejnoprávneho média," vyjadril sa Machaj.

Podľa generálneho riaditeľa RTVS je potrebné, aby sa právne ošetrila valorizácia garantovanej sumy o infláciu, a tiež aby sa vytvorili podmienky na kompenzáciu strát, ktoré verejnoprávny vysielateľ v minulosti utrpel v súvislosti s niektorými legislatívnymi opatreniami. Ide napríklad o oslobodenie niektorých koncesionárov od poplatkov, či úlohy, ktoré RTVS vyplývajú z nového mediálneho zákona. (SITA)