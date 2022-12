Za problém so zastropovaním cien elektriny je podľa Matoviča zodpovedná SaS

Poslanec Milan Vetrák z OĽaNO odmietol špekulácie o zákulisných rokovaniach. "Posledné dva dni sa venujeme výlučne diskusii v rámci klubu, aby sme si prebrali jednotlivé scenáre," povedal v TA3. Predčasné voľby nie sú podľa neho primárnym riešením. Čítaj ďalej

Ak uprednostnia rokovania, mali by sa začať vo štvrtok. Akékoľvek dohody so Smerom odmietol. "My s pánom Ficom o ničom rokovať nebudeme," povedal. (SME)