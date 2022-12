Nemecký kancelár Scholz otvoril vo Wilhelmshavene prvý terminál na skvapalnený plyn

Ruská Wagnerova skupina popravila najmenej desať žoldnierov za to, že odmietli bojovať na Ukrajine. Pre ruský investigatívny web The Insider to povedal jeden z predstaviteľov skupiny Medvedev. Čítaj ďalej

Medvedev poznamenal, že bol osobne prítomný pri niekoľkých vraždách. Wagnerova skupina bola obvinená z porušovania ľudských práv vrátane mučenia a mimosúdnych popráv na Ukrajine, v Sýrii, Líbyi, Stredoafrickej republike, Sudáne a Mozambiku. Dlhodobo sa tiež šíria správy, že pomohla destabilizovať politickú scénu v prospech Ruska v najmenej šiestich afrických krajinách vrátane Stredoafrickej republiky, Sudánu a Burkiny Faso. To malo za následok tisíce mŕtvych a približne dva milióny vysídlených ľudí. Poslanci Európskeho parlamentu z rôznych strán nedávno vyzvali Európsku úniu, aby zaradila Wagnerovu skupinu na zoznam teroristických organizácií. (SITA, SME)