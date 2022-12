Prezidentka vymenovala nových sudcov

Viac investícií do obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie ich podielu v energetike si želá 82 percent Slovákov. Rozsiahly program obnovy budov a navýšenie cieľa obnovy rodinných domov na 30-tisíc ročne podporuje až 75 percent ľudí. Čítaj ďalej

Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre mimovládnu organizáciu Greenpeace Slovensko uskutočnila agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov. Prieskum uskutočnili od 23. do 30. novembra.

Dotácie na základe príjmov domácností

„Finančná podpora na obnovu rodinných domov ako aj na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie do domácnosti by mala byť podľa 72 percent opýtaných odstupňovaná na základe príjmov domácností, pričom nízkopríjmové domácnosti by mali dostať až 100 percent vstupných investícií," interpretuje výsledky výskumu hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková uviedla, že prieskum verejnej mienky je ďalším dôkazom toho, že ľudia žiadajú systémové kroky na riešenie energetickej krízy, ktoré zaručia, že sa v podobnej situácii neocitneme opäť o rok.

„Sú nimi energetické systémy založené na znižovaní spotreby, znižovaní energetickej účinnosti cez hĺbkovú obnovu budov a na obnoviteľných zdrojoch energie. Tieto opatrenia sú zároveň riešením klimatickej krízy, na ktorú si nemôžeme dovoliť zabúdať," upozornila Juríková.

Dodala, že veľkú podporu u ľudí predstavuje financovanie týchto opatrení tak, aby si ich mohli dovoliť aj nízkopríjmové domácnosti.

Podpora obnoviteľných zdrojov energie

Tak ako minulý rok, v súčasnosti až 67 percent opýtaných súhlasí s tým, aby Slovensko prešlo do roku 2035 z výroby energie založenej na plyne na výrobu energie založenej na domácich obnoviteľných zdrojoch, ako je napr. vietor či slnečná a geotermálna energia.

„Útlm využívania fosílneho plynu do 2035 je nevyhnutný, ak chceme udržať globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia a zároveň dodržať ciele Parížskej dohody," doplnila hovorkyňa Brandysová.

Koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Barbara Bagiová je presvedčená, že súčasná energetická kríza je výsledkom našej závislosti od fosílneho plynu.

Ďalej tvrdí, že zo strany vlády nevidia žiadne kroky, ktoré by nás jej zbavili. Zastropovanie cien energií je podľa Bagiovej len krátkodobé riešenie, ktoré veľkých odberateľov vôbec nemotivuje k šetreniu.

„Je načase ukončiť nekonečné diskusie o zmene dodávateľov plynu či výstavbe LNG terminálov a začať hovoriť o tom, ako znížiť spotrebu plynu a prejsť na obnoviteľné zdroje," uzavrela Bagiová. (SITA)